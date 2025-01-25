Сестра игрока сборной Украины выиграла престижный юниорский турнир Tennis Europe в парном разряде

Украинская теннисистка София Белинская (на фото слева) стала чемпионкой парных соревнований Tennis Europe U14 супер-категории, которые проходили в Тарбе (Франция)



В финале турнира Les Petits As украинка и ее напарница Дарина Матвеева из Латвии, посеянные под первым номером, победили восьмую сеяную пару Екатерина Доценко (-)/Лили Мари Грейнерт (Германия) – 6:3, 6:4

Для 13-летней Софии Белинской это уже второй парный титул Tennis Europe U14 в этом году. В одиночном разряде на этом турнире София дошла до четвертьфинала.

Отметим, что София Белинская – младшая сестра Вячеслава Белинского (№539 АТР), который на следующей неделе будет в составе сборной Украины принимать участие в матче Плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса против Туниса.

Les Petits As – это престижный международный юношеский теннисный турнир, проводящийся во французском городе Тарб. Считается неофициальным чемпионатом мира среди игроков до 14 лет. Турнир был основан в 1983 году и быстро стал одним из самых значимых соревнований для юных теннисистов.

На кортах Les Petits As становились чемпионами будущие победители турниров Grand Slam: Майкл Чанг (1986), Мартина Хингис (1991, 1992), Хуан Карлос Ферреро (1994), Ким Клийстерс (1997), Рафаэль Надаль (2000), Елена Остапенко (2011) и Бьянка Андрееску (2014).

В 2016 году титул в одиночном разряде выиграла украинка Марта Костюк, а в 2020 – украинец Александр Пономарь.

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