Лидер чемпионата наносит первое поражение старой синьоре. Наполи – Ювентус 2:1. Обзор матча

Зебры в этом сезоне смогут максимум бороться за бронзу

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В первом тайме "бьянконери" чаще владели мячом (60%) и даже забили гол в раздевалку. Кампанийцы даже ни разу не попали в створ. После перерыва "партенопейцы" не оставили шансов гостям даже на ничью.

Подопечные Конте продолжают возглавлять таблицу (53 очка). 2 февраля "голубые" посетят столицу, чтобы сыграть с "Ромой". Пьемонтцы пока замыкают топ-5 (37 баллов). В следующем поединке "бело-черные" будут принимать "Эмполи".

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Смотрите обзор матча 22 тура чемпионата Италии

Неаполь. Стадио Диего Армандо Марадона

Наполи – Ювентус 2:1

Голы: Ангисса, 57, Лукаку, 69 (п) – Коло Муани, 43

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