Разгромная победа. Фаниян одолел оппонента в титульном поединке

Spartabox Faniian Promotions. Арам Фаниян

25 января в киевском Дворце спорта состоялся вечер бокса от промоутерской компании SpartaBox Faniian Promotions.

Главным событием шоу стал титульный поединок в первом полусреднем весе – обладатель пояса WBO Global Арам Фаниян (25–2, 6 КО, Украина) встретился с аргентинским претендентом Николасом Харой (13–6, 6 КО).

Фаниян начал бой первым номером, прессинговал оппонента, однако не форсировал события – предпочитал работать с дистанции дальними ударами. Во втором раунде украинец полностью завладел инициативой, успешно атаковал аргентинца и трижды отправил того в нокдаун.

Хара сумел восстановиться и даже выровнял бой – неплохо двигался на ногах, контратаковал, периодически спасался в клинче. Украинец встречал оппонента джебом, однако в некоторых эпизодах пропускал ненужные удары. В четвертом раунде аргентинец нанес запрещенный удар в пах – судья временно остановил встречу и позволил Фанияну восстановиться.

Николас перехватил инициативу в середине поединка, встречал фаворита опасными встречными атаками, много клинчевал. Арам легко сближался с оппонентом, но часто делал это без ударов из-за чего становился уязвимым для контратак соперника.

Изнурительный и вязкий поединок отобрал у боксеров много сил – третьему в ринге приходилось все чаще разнимать соперников. Хара бросал много апперкотов, Фаниян начал работать сериями ударов «голова-печень». В девятом раунде украинец несколько раз опасно достал аргентинца.

В чемпионских раундах Арам полностью завладел инициативой, подключал серии ударов и успешно разбивал соперника на ближней дистанции. Николас не собирался сдаваться, выдерживал напор фаворита, периодически прятался за блоком. Итог – 119:109, 119:105, 118:107, уверенная победа Фанияна, который защитил титул WBO Global.

sport.ua