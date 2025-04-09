Тренировал Холифилда и Роя Джонса. В США умер легендарный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Кенни Адамс

Легендарный американский тренер, член Международного зала славы бокса Кенни Адамс умер в Лас-Вегасе (США) в возрасте 84-лет.

Специалист является первым темнокожим тренером в истории национальной сборной США. В 1988 году его подопечные завоевали восемь медалей (три золота) на Олимпийских играх. В состав той команды входили именитые личности – Риддик Бой, Рой Джонс и другие.

Адамс считается одним из лучших наставников в истории бокса – он был тренером 25 чемпионов мира, а его подопечные победили в 22-х титульных поединках подряд.

Среди боксеров, с которыми работал Кенни много известных имен: Сэмюэл Питер, Эвандер Холифилд, Хасим Рахман, Рэй Мерсер, Диего Корралес, Джонни Тапиа, Нонито Донэйр, Эдвин Валеро, Хорхе Линарес.

sport.ua