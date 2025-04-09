В Бахрейне всё готово к гоночному уик-энду

На Bahrain International Circuit («Международный автодром Бахрейна» или BIC) всё готово к предстоящему Гран При, который здесь пройдёт уже в 21-й раз.

Как пишет местное издание News of Bahrain, в том числе его организаторы уделяют максимум внимания вопросам безопасности, и бахрейнская бригада пожарных и спасателей готова к любым событиям, которые могут происходить в дни гоночного уик-энда.

Абдулла Кутами, руководитель этой бригады, заверил, что вместе с национальной автомобильной федерацией и дирекцией BIC для этого были приняты все необходимые меры.

Бригада состоит из 70 хорошо подготовленных профессионалов, и в течение нескольких месяцев они регуярно тренировались, проводили специальные учения с применением всего арсенала технических средств, имеющихся в их распоряжении.

Тем временем участники чемпионата мира и официальные представители FIA и Формулы 1 прибывают в это островное ближневосточное государство, причём у команд и гонщиков вообще не было передышки после Гран При Японии, ведь расстояние между двумя этими странами превышает 8 тысяч километров.

По информации другого издания, Gulf News, первыми в аэропорту Манамы, столице Бахрейна, высадились Фернандо Алонсо, Кими Антонелли, Эстебан Окон, Юки Цунода, гонщики Williams и Racing Bulls, и это было ещё вчера днём.

Пресс-служба BIC даже поделилась в социальных сетях серией фотографий, запечатлевших их прибытие в аэропорт, где их встречали представители организаторов Гран При. Остальные гонщики и руководители команд прилетели вечером и ночью. Сегодня команды уже вовсю трудятся в боксах на автодроме в Сахире – словом, идёт плановая работа по подготовке к очередному этапу чемпионата.

Болельщиков, которые будут смотреть Гран При Бахрейна с трибун автодрома, также ждёт богатая культурная программа. В пятницу публику будет развлекать R3HAB – голландско-марокканский диджей, чьё творчество пользуется большой популярностью у любителей электронных ритмов, вечером в субботу его сменит Ким Мин Чжи, южнокорейская певица, диджей и продюсер, выступающая под псевдонимом Peggy Gou, а в воскресенье свой концерт даст шведский артист Axwell, номинированный на премию Grammy музыкант, работающий в жанре Progressive house, бывший участник трио Swedish House Mafia.

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