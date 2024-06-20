Риккардо и Маркес вышли в море

В преддверии Гран При Испании Даниэль Риккардо и Марк Маркес, восьмикратный чемпион MotoGP, попробовали себя в новом качестве, присоединившись к экипажу Alinghi Red Bull Racing, яхтенной команды, которая готовится к предстоящей регате на «Кубок Америки».

Осенью этого года одна из самых престижных регат мира пройдёт в Балеарском море близ Барселоны, и сейчас команды-участницы к ней готовятся. В одной из таких тренировок, проходивших в условиях, максимально приближенных к «боевым», на борту катамаранов класса AC40, приняли участие и гонщики.

Швейцарская команда Alinghi тесно сотрудничает с Red Bull Advanced Technologies, технологическим подразделением Red Bull Racing, хотя на первый взгляд кажется, что между Формулой 1 и яхтенным спортом мало общего. Но в плавсредствах «Кубка Америки» воплощены технологии самого высокого уровня, и это их объединяет.

Даниэль Риккардо: «То, как построены эти яхты, сама их конструкция, напоминает кокпит машины Формулы 1. Они очень чувствительны к ветру, поэтому в какой-то мере схожи и по аэродинамике. Управление этими яхтами тоже во многом сравнимо с тем, что делаем мы, и здесь тоже требуется максимальная точность.

Когда пробуешь свои силы в чём-то подобном, ты не знаешь, чего ожидать, но я получил огромное удовольствие. Также здорово, что мы были вместе с Марком – здорово провести время в такой компании. Хочу пожелать этой команде всего наилучшего в «Кубке Америки» – будем за неё болеть!»

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