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Нидерланды — Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Нидерланды — Франция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол «

Нидерланды - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Фавориты группы D. Франция и Нидерланды имеют немалые амбиции по выходу в плей-офф, и уже сделали первый шаг в этом направлении, одержав победы в первом туре. Хотя и не слишком уверены. Так или иначе, французы и Нидерландцы – в лидерах турнирной таблицы, а в матче между собой определят, кто более достоин первого места.

    EURO Grp. D

    # КОМАНДА И В Н П З-П Очки

    1

    Нидерланды - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Нидерланды 1 1 0 0 2-1 3 2

    Нидерланды - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Франция 1 1 0 0 1-0 3 3

    Нидерланды - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Польша 1 0 0 1 1-2 0 4

    Нидерланды - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Австрия 1 0 0 1 0-1 0

    Матч второго тура Евро-2024 группы D Нидерланды — Франция состоится в пятницу, 21-го июня, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 1.

    Трансляция матча

    Нидерланды - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Нидерланды - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Нидерланды - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    В эфире

    Нидерланды - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Трансляція матчу Нідерланди — Франція Смотреть трансляцию

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