Нидерланды — Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

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Нидерланды — Франция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол «
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фавориты группы D. Франция и Нидерланды имеют немалые амбиции по выходу в плей-офф, и уже сделали первый шаг в этом направлении, одержав победы в первом туре. Хотя и не слишком уверены. Так или иначе, французы и Нидерландцы – в лидерах турнирной таблицы, а в матче между собой определят, кто более достоин первого места.
EURO Grp. D# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1
Нидерланды 1 1 0 0 2-1 3 2
Франция 1 1 0 0 1-0 3 3
Польша 1 0 0 1 1-2 0 4
Австрия 1 0 0 1 0-1 0
Матч второго тура Евро-2024 группы D Нидерланды — Франция состоится в пятницу, 21-го июня, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 1.
Трансляция матча
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Трансляція матчу Нідерланди — Франція Смотреть трансляцию
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