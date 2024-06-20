Двойная беда. Топовый боксер пояснил решение завершить карьеру в 25 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Бывший временный чемпион по версии WBC в легком весе Райан Гарсия (25-1) сделал признание, в котором объяснил причины, по которым он принял решение о завершении своей профессиональной карьеры.

«У моей мамы обнаружили рак. Меня обвинили в суде. Мои добавки оказались испорчены, я тяжело переживаю развод. Много лет в интернете распространяли неправду. Девин [Хейни] хочет лишить меня победы. На меня обрушилось множество проблем. Но я по-прежнему люблю Бога. Он для меня – все», – написал Гарсия в Твиттере.

Как известно, 25-летнему Райану Гарсии грозит дисквалификация из-за положительного теста на запрещенное вещество остарин, которое было обнаружено в его организме незадолго до боя с чемпионом мира в первом легком весе по версии WBC Девином Хейни (31-1).

В том бою, который состоялся 20 апреля, Гарсия одержал победу решением большинства судей.

sport.ua