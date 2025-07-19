Эдди ХИРН: «Реванш Усик – Дюбуа? Он отказался от боя, это проблема»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн сделал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Проблема Дюбуа в том, что он отказался от боя с Паркером и у него произошел большой простой – это проблема для такого молодого боксера.

Но реальность такова, что Дюбуа имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Станет ли? Думаю, нет. Все говорят, что большой боксер имеет преимущество над меньшим, но Усик дрался против Фьюри и Джошуа, результат знаете сами. Поэтому не думаю, что и Даниэль сможет это сделать», – сказал Хирн.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua