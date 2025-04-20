«Я должен был знать это еще в марте». Промоутер упрекнул Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о будущем украинского боксера Василия Ломаченко.

«Будущее Ломаченко? Я не получал от Василия никаких новостей. Они должны были дать мне ответ еще в марте, а сейчас уже апрель, а я все еще ничего не знаю. Но я не буду давить на его менеджера Эгиса Климаса, посмотрим, что будет дальше. Я планирую провести с ним разговор относительно его будущего», – сказал Арум.

Ранее в Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Боя с украинцем хочет американец Джервонта Дэвис – чемпион мира в легком весе по версии WBA.

sport.ua