Ватанабе рассказал о подготовке к работе с Aston Martin F1

После семи лет сотрудничества с Red Bull с 2026-го концерн Honda будет поставлять свои силовые установки только Aston Martin F1, и в его гоночном подразделении Honda Racing Corporation (HRC) полным ходом к этому готовятся.

Одним из залогов будущих успехов можно считать и тот факт, что Эдриан Ньюи с этого года работает в Aston Martin и координирует процесс создания шасси нового поколения, и то, что Энди Кауэлл, руководитель команды из Сильверстоуна, в прошлом был главным мотористом Mercedes, и отлично разбирается в этой области.

«В Aston Martin уже обращались к нам с несколькими просьбами по части повышения конкурентоспособности, – рассказал Койджи Ватанабе, президент HRC, в интервью AutoSportWeb Japan. – Мы не знаем, исходят ли эти просьбы от Ньюи, но кроме него, также есть Энди Кауэлл, и он раньше возглавлял моторостроительное подразделение Mercedes, поэтому хорошо разбирается в двигателях.

Когда есть специалисты, которые занимаются созданием шасси, и мы можем вести с ними дискуссии, это даёт нам преимущество. К нам уже поступили просьбы, касающиеся компоновки двигателя, и группа наших разработчиков под руководством Тецуши Цуноды, директора отдела силовых установок для Формулы 1, уже работает вместе со специалистами Aston Martin».

Также Ватанабе сказал несколько слов и о том, как идёт подготовка к расставанию с Red Bull Racing: «Официальная регистрация британского филиала HRC была завершена в феврале 2024 года. С этого момента мы начали нанимать специалистов и в прошлом сентябре полностью переехали из здания Red Bull Powertrains, где изначально работала первая группа наших мотористов…»

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