Кеке Росберг в редком интервью посетовал на здоровье

Роль Кеке Росберга для истории Формулы 1 не сводится лишь к его титулу, завоёванному в 1982 году, когда он стал первым финским чемпионом мира, хотя в том сезоне одержал только одну победу.

В конце 80-х Росберг занимался карьерой Мики Хаккинена, и тот в итоге выиграл два титула, а впоследствии помогал Валттери Боттасу, которому хоть и не удалось повторить успех старших товарищей, но он дважды становился вице-чемпионом.

Разумеется, в своё время Кеке сделал всё, чтобы его сын Нико пробился в Формулу 1, и в 2016-м Росберги стали второй гоночной династией (после Грэма и Деймона Хиллов), в которой представители двух поколений стали чемпионами мира.

Но Росберг-старший прекратил общаться с прессой уже 15 лет назад – по крайней мере, так пишут финские журналисты. Однако на днях он сделал исключение для журнала Apu и в том числе рассказал о далеко не лучшем состоянии своего здоровья.

Кеке Росберг принимал представителей популярного в Финляндии издания у себя дома, а он с 1985 года живёт в одних и тех же, но весьма роскошных апартаментах в Монако, причём квартира Нико Росберга и его семьи находится в том же доме.

«После того, как я перенёс Covid, затем для меня всё складывалось несколько бестолково, – посетовал Кеке. – То ли это было связано с долгим периодом изоляции, то ли с последствиями болезни, когда я чувствовал упадок сил»

А недавно Росбергу пришлось решать проблему со зрением, и он доверил это специальной клинике в Барселоне. Но 76-летний ветеран автоспорта по-прежнему активно занимается собственным бизнесом, продолжая работать из своего домашнего офиса, а также уделяет много времени семье сына.

При этом он признался: «У меня всегда был список дел, которые необходимо сделать. Он у меня по-прежнему есть, но теперь это больше похоже на список дел, сделать которые уже не удастся».

Также стоит отметить, что, по словам Кеке Росберга, победа его сына в чемпионате мира 2016 года была для него важнее собственных успехов в Формуле 1, где он выступал с 1978 по 1988 гг.

Хотя есть все основания считать гонщиков космополитами, ведь они часто покидают свои родные страны и перебираются туда, где им больше нравится, Кеке Росберг подчеркнул, что по-прежнему испытывает к Финляндии самые тёплые чувства: «Я остаюсь всё тем же финном».

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