Второй раз в истории Украины. Вечер бокса в Киеве будет транслировать DAZN

Top Boxing Generation. Куриленко – Боришполец

7 июня в киевском Дворце спорта (Украина) состоится вечер бокса от промоутерской компании Top Boxing Generation.

Главным событием станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) – на ринге встретятся чемпион Украины и обладатель титула WBC Ukraine Янис Куриленко (13–1, 8 КО) и претендент Андрей «Акула» Боришполец (10–3, 4 КО).

Боксеры проведут реванш – в декабре 2024 года Куриленко одолел своего соотечественника решением большинства и отобрал у соперника два титула.

Накануне стало известно, что платформа DAZN будет транслировать вечер бокса в Киеве – это второй случай за всю историю, когда платформа покажет украинское шоу. В 2017 году стриминговый гигант показал шоу компании Александра Усика Usyk 17 Promotion.

Стоит отметить, что в Украине вечер бокса будет транслировать «Киевстар ТВ». Зрители увидят поединки перспективных украинских боксеров, в том числе Юрия Захареева и Ярослава Харцыза.

sport.ua