Getty Images/Global Images Ukraine. Жан Беленюк

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился мнением о победах украинских боксеров Александра Усика и Дениса Беринчика.

«Это была сложная ночь. Сначала Усик нас обрадовал, выиграв последний пояс WBC. Он ему очень подходит и он за ним так долго следовал. За Дениса Беринчика я отдельно сильно радуюсь, потому что он очень долго шел к своей мечте – стать чемпионом мира. Он красавец.

Я хочу всех вас поздравить – это историческое достижение. Благодарю всех за то, что поддерживаете украинских спортсменов. Слава украинскому боксу. Слава Украине. Мы точно победим», – сказал Беленюк.

Отметим, что Денис Беринчик завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе раздельным решением судей: Беринчик 115-113, Наваррете 116-112, Беринчик 116-112.

Также в ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

ВИДЕО. Беленюк прокомментировал чемпионские победы Усика и Беринчика

sport.ua