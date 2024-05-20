Легенда НБА потопталася на майці Брансона після того, як «Нью-Йорк» вилетів з плей-оф

Легендарний баскетболіст та чемпіон НБА у складі «Бостона» Пол Пірс потоптався на майці лідера «Нікс» Джейлена Брансона.

Ексгравець ліги зробив це після того, як «Нью-Йорк» поступився «Індіані» у сьомому матчі серії другого раунду та вилетів із плей-оф.

Лідер «Нікс» отримав перелом лівої руки під час зустрічі.

«Справа не в Брансоні, справа в «Нікс». Можете надіслати мені майку іншого гравця «Нью-Йорка», я зроблю це знову 😂😂😂. Усі фанати «Нікс» – божевільні. Заткніть свої роти і змиріться з тим, що вам все закінчено. Хоча це був непоганий сезон», – написав 46-річний Пірс.

Фото: ESPN, Liberty Ballers

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