Киев-Баскет объявил о возвращении центрового Сандула

Максим выступал за столичный клуб в сезоне 2018/19

Киев-Баскет объявил о возвращении центрового Артема Сандула.

33-летний Артем выступал за столичный клуб в сезоне 2018/19 (38 игр). В среднем за матч Сандул набирал 7,4 очка, 5,4 подбора, 1,8 ассиста и 0,8 блок-шота.

В Украине центровой известен по выступлениям за БК Киев, Будивельник, Запорожье, Тернополь и Прометей. С Будивельником Сандул становился чемпионом страны в сезоне 2022/23, тогда же Артема признали лучшим центровым первенства.

Ранее Киев-Баскет подписал игрока сборной Украины U-21 3х3 Ярослава Карпюка, бывшего лидера Прометея Дениса Клевзуника и 19-летнего украинского форварда Артема Смитюха.

В прошлом сезоне столичный коллектив стал обладателем бронзовых наград Суперлиги, обыграв в матче за третье место Черкасские Мавпы.

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