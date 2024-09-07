Чуть более 1,5 миллиона долларов США: известна сумма призовых, которую заработали на US Open украинские теннисистки

Подводим финансовые итоги Открытого чемпионата США для украинских теннисисток

Наибольшую сумму призовых на Открытом чемпионате США заработала Людмила Киченок, которая вчера, вместе с Еленой Остапенко из Латвии, выиграла парный титул. На втором месте расположилась Марта Костюк, сыгравшая в третьем круге одиночного и втором раунде парного турниров, а третье место среди представителей Украины заняла Элина Свитолина, которая дошла на US Open до третьего круга в одиночном разряде.

Призовые украинок на US Open

Людмила Киченок: 380 000 долларов США (375 000 долларов США за титул в парном разряде + 5 000 долларов США за 1-й круг в миксте)

Марта Костюк: 235 000 долларов США (215 000 долларов США за 3-й круг основной сетки + 20 000 долларов США за 2-й круг парного разряда)

Элина Свитолина: 215 000 долларов США (за 3-й круг основной сетки)

Ангелина Калинина: 152 500 долларов США (140 000 долларов США за 2-й круг основной сетки + 12 500 долларов США за 1-й круг парного разряда)

Катерина Байндл: 112 500 долларов США (за 1-й круг основной сетки + 12 500 долларов США за 1-й круг парного разряда)

Даяна Ястремская: 105 000 долларов США (100 000 долларов США за 1-й круг основной сетки + 5 000 долларов США за 1-й круг в миксте)

Юлия Стародубцева: 100 000 долларов США (за 1-й круг основной сетки)

Леся Цуренко: 100 000 долларов США (за 1-й круг основной сетки)

Дарья Снигур: 38 000 долларов США (за 2-й круг квалификации)

Катарина Завацкая: 25 000 долларов США (за 1-й круг квалификации)

Анастасия Соболева: 25 000 долларов США (за 1-й круг квалификации)

Надежда Киченок: 20 750 долларов США (12 500 долларов США за 1-й круг парного разряда + 8 250 долларов США за 2-й круг в миксте)

Итого: 1 508 750 долларов США

*Сумма призовых указана без учета ставки налога, которая в США ориентировочно составляет 30%

Отметим, что победители Открытого чемпионата США в одиночном разряде в этом году заработают по 3,6 млн. долларов США.

btu.org.ua