Соперники Украины по группе. Грузия – Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

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Грузия – Чехия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.09.24 ⋊ Лига Наций UA-Футбол
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Матч между двумя участниками Евро-2024. Но нас больше интересует то, что Грузия и Чехия – это соперники Украины в группе Лиги наций-2024/25 в Дивизионе В. С чехами, в частности, "сине-желтые" сыграют уже через несколько дней.
Матч между грузинами и чехами состоится седьмого сентября в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.
Лига наций-2024/25. Дивизион В
Грузия – Чехия
Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 3
Трансляция матча
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Трансляція матчу Грузія – Чехія Смотреть трансляцию