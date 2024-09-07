Соперники Украины по группе. Грузия – Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Грузия – Чехия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.09.24 ⋊ Лига Наций UA-Футбол

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Матч между двумя участниками Евро-2024. Но нас больше интересует то, что Грузия и Чехия – это соперники Украины в группе Лиги наций-2024/25 в Дивизионе В. С чехами, в частности, "сине-желтые" сыграют уже через несколько дней.

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Матч между грузинами и чехами состоится седьмого сентября в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.

Лига наций-2024/25. Дивизион В

Грузия – Чехия

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 3

Трансляция матча

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Трансляція матчу Грузія – Чехія Смотреть трансляцию

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