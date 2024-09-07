Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира

Братья Кличко

Владимир Золотарев, который в свое время был первым тренером Виталия и Владимира Кличко, рассказал, в чем было главное отличие у легендарных украинских боксеров:

«Они два разных боксера. Виталик – я сравнил его с камнем. Он провел все бои в своей профессиональной карьере и ни один раз не был в нокдауне. Посмотрите всех боксеров – Тайсон, Фьюри, Али – все были в нокдаунах, а у Виталика ни одного нокдауна в профессиональном боксе. Виталик – это камень, с ним очень тяжело работать. Но если ты камень выбил, он остается.

А Володя – это глина. С него надо все время… Потом мы с ним встретились, и я ему говорю: «Видишь, Володя, что же ты ушел?», а он ушел, а с Виталиком мы до конца были в профессиональном боксе.

Володя – глина, его лепишь, лепишь, и он может развалиться. Его надо обжечь, тогда он крепкий, и все становится нормально. Мы все понимали этот момент, но не доделали. Есть момент – обжигаешь и глина становится как камень», – рассказал Золотарев.

Ранее украинский боксер Владислав Сиренко выделил поединок с участием Владимира Кличко, назвав лучший современный бой в супертяжелом дивизионе.

sport.ua