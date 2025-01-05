«Не дал мне боксировать». Экс-чемпион мира – о своем отношении к Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

20 июня 2009 года состоялся поединок в супертяжелом весе между представителем Узбекистана Русланом Чагаевым и украинцем Владимиром Кличко. Соперник украинского чемпиона вспомнил эту встречу и рассказал о своем отношении к Кличко:

«Я полностью проиграл тот поединок. Я не собираюсь жаловаться, но у меня тогда было мало времени на подготовку. Если бы я провел больше времени в тренировочном лагере, то все могло бы сложиться иначе. Сейчас нет смысла об этом говорить.

Несмотря на поражение, у меня осталось хорошее впечатление от встречи с Владимиром. Он всегда вел себя, как мужчина. Уважаю его за это. Я ничего не смог сделать в поединке с ним, он не дал мне боксировать и полностью обыграл», – рассказал Чагаев.

Руслан Чагаев провел 38 поединков на профессиональном ринге – одержал 34 победы, трижды проиграл и один бой закончился вничью. Боксер владел титулом чемпиона мира по версии WBA (2007–09).

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sport.ua