ФОТО. Украинский боксер: «Операция на сердце, потом реанимация. Без связи»

Instagram. Вячеслав Узелков

Бывшему чемпиону WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе Вячеславу Узелкову 5 апреля сделали операцию на сердце.

Про серьезные проблемы со здоровьем Узелкова стало известно совсем недавно. У бывшего чемпиона было диагностировано тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги.

В пятницу, 5 апреля, экс-боксер в своих социальных сетях опубликовал фото из больницы:

«Вот и настал тот день, которого я ждал и боялся. Через час меня заберут в операционную. Операция, потом реанимация и если все хорошо, буду без связи, но здоров. Благодарю всех за поддержку. Друзьям за добрые слова и чувства и поддержку врагам за то, что никогда не отдам свои силы им и до последнего буду бороться.

Буду без связи и если все хорошо, то после реанимации дам ответ, есть ли жизнь дальше. Извиняться не буду. Жизнь дала мне много уроков и испытаний, которые я постоянно преодолеваю. Вот и это я преодолею», – написал Узелков.

Вячеслав опубликовал пост около 8 часов утра. Пока что неизвестно о его состоянии здоровья.

ФОТО. Украинский боксер: «Операция, потом реанимация. Буду без связи»

sport.ua