ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх назвал дату боя между Каннелло и Кроуфордом

Getty Images/Global Images Ukraine. Альварес и Кроуфорд

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх официально объявил о проведении боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Объединительное сражение между чемпионом WBA в первом среднем весе Кроуфордом и абсолютным чемпионом второго среднего дивизиона Канело Альваресом состоится 12 сентября в Лас-Вегасе.

Теренс Кроуфорд последний раз выходил в ринг в августе прошлого года, одержав убедительную победу над Исраилем Мадримовым.Теренс будет боксировать за звание абсолюта в третьем для себя дивизионе – раньше он получал это звание в первом полусреднем и полусреднем.

Ранее сообщалось, что боксеры уже провели первую дуэль взглядов.

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sport.ua