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Футбол

Ключевой вингер Реала пропустит матч с Сельтой

Ключевой вингер Реала пропустит матч с Сельтой

    • Ключевой вингер "Реала" пропустит матч с "Сельтой".

    Родриго не попал в заявку "королевского клуба" на матч Ла Лиги. По информации испанских СМИ, футболист был замечен на тренировке, но у него обнаружена лихорадка.

    Предполагается, что его заменой станет Браим Диас.

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    • В этом сезоне Родриго сыграл 30 матчей в Ла Лиге, в которых отметился 6-ю голами и шестью голевыми передачами.

    До матча "Реал" занимает второе место с 72-мя баллами, "Сельта" – седьмая с 46-ю баллами.

    Поединок начнётся в 15:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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