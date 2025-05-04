Микко Рантанен установил несколько феноменальных достижений в НХЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Микко Рантанен

В решающей седьмой игре плейоф «Даллас Старз» победил «Колорадо Эвеленч» со счетом 4:2 (4-3 в серии).

По ходу третьего периода «Даллас» проигрывал со счетом 0:2. Главным героем концовки этой игры, а также всей серии, стал финский форвард «Далласа» Микко Рантанен.

Нападающий за 12 мин забросил три шайбы в ворота своей бывшей команды, а также отдал результативную передачу.

Таким образом, Микко Рантанен не только стал героем серии, а и вошел в историю НХЛ. Он стал первым игроком в истории, которому удалось в двух матчах подряд (регулярный сезон или плейоф) набрать 4 очка в одном периоде игры.

Микко Рантанен также стал первым игроком в истории НХЛ, который сделал хет-трик в третьем периоде седьмого матча раунда плей-офф.

«Колорадо Эвеленч» стал первой командой в истории НХЛ/НБА/МЛБ, которая проиграла семь подряд седьмых матчей в сериях.

В следующем раунде плей-офф «Даллас Старз» сыграет с победителем пары «Виннипег Джетс» – «Сент-Луис Блюз».

sport.ua