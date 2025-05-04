Getty Images/Global Images Ukraine. Альварес и Кроуфорд

Абсолютный чемпион во второй средний Сауль Альварес провел первое сражение взглядов с обладателем пояса WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом после победы над кубинцем.

Теренс поднялся в ринг в Канне после его победы над Уильямом Скаллом. Боксеры уверенно смотрели друг другу в глаза, сопровождая процедуру улыбками.

Бой между 37-летним американцем и 34-летним мексиканцем во втором среднем дивизионе должен пройти 12 сентября в Лас-Вегасе.

ВИДЕО. С улыбками. Канело и Кроуфорд провели первую дуэль взглядов

sport.ua