Компани о ничьей против РБ Лейпцига: Команда всегда верила в себя

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани подвёл итоги матча против "РБ Лейпцига".

Бельгийский специалист заметил, что второй тайм "Баварии" был одним из лучших, за исключением пропущенного гола.

"В целом это, конечно, весело, но как тренер вы всегда хотите совершенства, а сегодня этого не произошло, особенно в первом тайме. Матч был почти идеальным — первый тайм был не очень хорош, но во втором тайме мы увидели, возможно, лучшие моменты сезона — пропущенный нами гол на 90+4-й минуте, конечно, раздражал.

Но то, что команда показала сегодня, дает мне большую уверенность в будущем. Команда всегда верила в себя, несмотря на то что проигрывала два гола, что показывает, какой потенциал у команды и насколько она жива", – сказал Компани.