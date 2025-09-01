Ванат – в Жироне, Судаков – в Бенфике... А Довбик – в Милане? Основные события последних часов трансферного окна в Европе

2

Трансферное лето 2025 для Украины оказалось особенным: сразу два представителя УПЛ перебрались в европейские клубы и чемпионаты. Георгий Судаков будет играть за "Бенфику", а Владислав Ванат – за "Жирону".

Оба трансфера отмечены немалыми как для наших реалий суммами: "Шахтер" отдал Судакова в аренду с обязательной опцией выкупа, поэтому в сумме получит за игрока от 25-ти до 27-ти миллионов евро (и возможные бонусы). Цена Ваната – примерно 17 – 20 миллионов. А еще не забываем о Кевине, который из УПЛ может перебраться в "Фулхэм" тоже за немалые деньги.

И дальше продолжается сага с Артемом Довбиком. Ему, похоже, нет места в "Роме", поэтому последние часы трансферного окна могут стать определяющими для судьбы нападающего. Поговаривают о серьезном интересе со стороны "Милана".

Чтобы не пропустить чего-то важного, предлагаем вам эти последние часы трансферного окна лета 2025 провести вместе с нами: все самое важное – в одной новости.

Время закрытия трансферного окна в топ-5 европейских лиг:

Бундеслига: 21:00

Лига 1: 21:00

Серия А: 21:00

АПЛ: 21:00

Ла Лига: 00:59

18:25. "Спортинг" может перехватить у "Фулхэма" вингера "Шахтера". Португальский клуб повторил предложение "дачников" в размере 40 млн. евро за трансфер 22-летнего Кевина. Лиссабонский клуб следил за ситуацией с Кевином с начала трансферного окна и официально сделал предложение украинцам в этот понедельник. Учитывая, что "Фулхэм" уже сделал "Шахтеру" выгодное предложение на ту же сумму, теперь конкуренты решают вопрос о форме оплаты и условиях, предложенных игроку.

18:15. "Динамо" подпишет 20-летнего нигерийского вингера бразильского Фламенго Шолу Огундану. Процесс находится на финальной стадии. Игрок уже прошел медицинское обследование в Киеве, после чего подпишет личный контракт. Уже точно известно, что "Динамо" заплатит "Фламенго" небольшую компенсацию, однако бразильский клуб сохранит 50% прав на футболиста.

17:55. Но начнем наш онлайн с информации о человеке, которого вы уже могли подзабыть – Назарии Русине. Между прочим, он находится на балансе команды из АПЛ. Но не играет. Поэтому его судьба – в подвешенном состоянии.

Как сообщает польский журналист Камиль Бектовски, игрок перейдет в местную "Арку" (Гдыня). Это будет аренда до конца сезона. Отмечается, что стороны уже обо всем договорились, и польскому клубу нужно лишь успеть официально завизировать трансфер до закрытия окна.

www.ua-football.com