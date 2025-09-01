Бразильский теннисист – об игре в паре с Бубликом: “Если бы я знал, что всё сложится именно так, возможно, я бы вообще не вышел на корт”

Бразильский теннисист Марсело Демолинер (№88 АТР в паре) раскритиковал казахстанца Александра Бублика после совместной игры в паре на US Open.



Демолинер и Бублик покинули турнир уже после первого круга, уступив паре Фернандо Ромболи (Бразилия) / Джон-Патрик Смиту (Австралия) – 3:6, 2:6.

После матча бразилец записал видео, в котором намекнул на недостаточное старание со стороны своего напарника:

“Жизнь парного игрока связана с большим вызовом – постоянными поисками партнёра. Иногда, из-за рейтинга, нам приходится объединяться с игроком-одиночником, и это палка о двух концах. Сегодняшний результат очень болезненный. И не столько из-за самого поражения, сколько из-за ощущения отсутствия отношения и вовлечённости.

К сожалению, это было не так, как я считаю правильным, не так, как я всегда стараюсь действовать. Иногда играть с игроком одиночного разряда – это здорово, тут нет сомнений. Но бывают моменты, когда это очень тяжело. На кону моя карьера, а когда не хватает эмпатии – такие дни, как сегодня, хочется просто забыть.

Если бы я знал, что всё сложится именно так, возможно, я бы вообще не вышел на корт. Но это часть жизни. Ещё один урок”, – сказал бразильский теннисист.

Александр Бублик на US Open 2025 впервые вышел в четвертый круг, обыграв в третьем раунде в пятисетовом поединке Томми Пола. За три матча сыгранных на турнире Бублик не проиграл ни одного гейма на своей подаче (55 геймов). Сегодня он сыграет против первой ракетки мира Янника Синнера за выход в четвертьфинал одиночного турнира.

Перед стартом в парном турнире Бублик дал интервью журналисту Бену Ротенбергу, в котором в частности сказал:

“Я буду рад отыграть завтра пару в качестве тренировки, чтобы потренировать приём и сыграть с тем, с кем мне нравится играть. Это весело, но можно называть это настоящим соревнованием?”.



