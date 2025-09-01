Ванат в «Жироне»: главный трансфер «Динамо»

Владислав Ванат официально стал игроком «Жироны», что стало крупнейшим трансфером киевского «Динамо» с начала полномасштабной войны. Каталонский клуб, срочно нуждающийся в усилении атаки, сделал ставку на 23-летнего форварда, заплатив за него сумму, которую источники оценивают от 15 до 20 миллионов евро. Для киевлян это не только финансовая победа, но и стратегически верный шаг: игрок был продан до завершения контракта, а сумма сделки превысила ожидания Transfermarkt. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Как проходили переговоры

История трансфера развивалась стремительно. Первая информация об интересе «Жироны» к форварду появилась 24 августа, а уже через пять дней сделка была закрыта. По данным Фабрицио Романо, каталонцы выплатили клаусулу в размере 20 миллионов евро. Другие источники сообщают о 15 миллионах и 20% от будущей перепродажи. Главным камнем преткновения оказалась структура платежей: испанцы настаивали на равных траншах каждые полгода, а «Динамо» добивалось более выгодных условий. В итоге компромисс был найден, и сделка вошла в историю как крупнейший трансфер киевлян за последние три года.

Сравнительная таблица крупнейших продаж «Динамо»:

Игрок Клуб-покупатель Сумма (млн €) Илья Забарный «Борнмут» 30+ Андрей Ярмоленко «Боруссия» Д 25 Андрей Шевченко «Милан» 23,9 Виталий Миколенко «Эвертон» 23,5 Александр Драгович «Байер» 21 Владислав Ванат «Жирона» 15–20

Чем уникален Ванат как нападающий

Статистика украинца впечатляет: 51 гол в 119 матчах за «Динамо» и 2 гола в 11 играх за национальную сборную. Каждый сезон Ванат демонстрировал рост результативности: 12 мячей два года назад, 14 — в прошлом сезоне и 17 — в последнем чемпионате УПЛ. При этом он редко получал помощь от полузащиты и часто забивал сложные голы: удары с обеих ног, борьба корпусом, индивидуальные проходы.

Игровой стиль Ваната универсален: он не является чистым «столбом» или классическим дриблером, но умеет выполнять разные роли по ситуации. Этот набор навыков делает его интересным для «Жироны», которая давно ищет форварда, способного решать эпизоды самостоятельно.

Конкуренция в атаке «Жироны»

Новый клуб украинца переживает непростые времена. Главными конкурентами Ваната за место в основе будут 25-летний Абель Руис и легендарный 39-летний Кристиан Стуани. Руис известен как техничный и трудолюбивый игрок, но его статистика по голам крайне скромная. Стуани же — икона клуба, автор 141 гола за «Жирону», но возраст не позволяет ему регулярно выходить на поле в старте.

Таким образом, Ванат имеет реальные шансы стать ключевым нападающим команды. Его основная задача — не просто забивать, но и помочь «Жироне» вернуть уверенность и командный дух, которых так не хватает после серии поражений в Ла Лиге.

Почему трансфер важен для обеих сторон

Для «Динамо» эта сделка — демонстрация правильной стратегии: клуб сумел продать игрока за внушительную сумму в условиях кризиса и нестабильности. Для Ваната переход — это не столько финансовый, сколько карьерный рост: зарплаты в «Жироне» остаются умеренными, зато уровень чемпионата Испании и конкуренция в Ла Лиге предоставят новый вызов.

С другой стороны, «Жирона» получила нападающего, который находится на пике формы и способен восполнить пробел в атаке. Этот трансфер укрепляет и «украинскую колонию» клуба: здесь уже играют Довбик, Цыганков и Крапивцов, что создаёт благоприятные условия для адаптации Ваната.

Перспективы игрока в Ла Лиге

Главная сложность для Ваната — отсутствие у «Жироны» ярко выраженного креативного полузащиты. После ухода нескольких лидеров именно Виктор Цыганков останется его основным партнером по атаке. Это означает, что Владиславу предстоит брать инициативу на себя и реализовывать моменты в условиях ограниченной поддержки.

Однако это и шанс заявить о себе в одной из сильнейших лиг мира. Если он сумеет сохранить результативность, его ждёт не только уважение болельщиков, но и потенциальный переход в более амбициозный клуб Ла Лиги или Европы.

Резонансное событие

Трансфер Владислава Ваната в «Жирону» стал событием, которое вызвало широкий резонанс в украинском и испанском футболе. Он стал символом того, что даже в сложные времена украинские клубы могут успешно вести трансферную политику, а их воспитанники способны заявить о себе на топ-уровне. Теперь судьба Ваната зависит от его адаптации и готовности брать ответственность.

