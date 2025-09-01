Ванат в «Жироне»: главный трансфер «Динамо»

Владислав Ванат официально стал игроком «Жироны», что стало крупнейшим трансфером киевского «Динамо» с начала полномасштабной войны. Каталонский клуб, срочно нуждающийся в усилении атаки, сделал ставку на 23-летнего форварда, заплатив за него сумму, которую источники оценивают от 15 до 20 миллионов евро. Для киевлян это не только финансовая победа, но и стратегически верный шаг: игрок был продан до завершения контракта, а сумма сделки превысила ожидания Transfermarkt. Статью подготовила редакция euro.com.ua.
Быстрые ссылки
Как проходили переговоры
История трансфера развивалась стремительно. Первая информация об интересе «Жироны» к форварду появилась 24 августа, а уже через пять дней сделка была закрыта. По данным Фабрицио Романо, каталонцы выплатили клаусулу в размере 20 миллионов евро. Другие источники сообщают о 15 миллионах и 20% от будущей перепродажи. Главным камнем преткновения оказалась структура платежей: испанцы настаивали на равных траншах каждые полгода, а «Динамо» добивалось более выгодных условий. В итоге компромисс был найден, и сделка вошла в историю как крупнейший трансфер киевлян за последние три года.
Сравнительная таблица крупнейших продаж «Динамо»:
|Игрок
|Клуб-покупатель
|Сумма (млн €)
|Илья Забарный
|«Борнмут»
|30+
|Андрей Ярмоленко
|«Боруссия» Д
|25
|Андрей Шевченко
|«Милан»
|23,9
|Виталий Миколенко
|«Эвертон»
|23,5
|Александр Драгович
|«Байер»
|21
|Владислав Ванат
|«Жирона»
|15–20
Чем уникален Ванат как нападающий
Статистика украинца впечатляет: 51 гол в 119 матчах за «Динамо» и 2 гола в 11 играх за национальную сборную. Каждый сезон Ванат демонстрировал рост результативности: 12 мячей два года назад, 14 — в прошлом сезоне и 17 — в последнем чемпионате УПЛ. При этом он редко получал помощь от полузащиты и часто забивал сложные голы: удары с обеих ног, борьба корпусом, индивидуальные проходы.
Игровой стиль Ваната универсален: он не является чистым «столбом» или классическим дриблером, но умеет выполнять разные роли по ситуации. Этот набор навыков делает его интересным для «Жироны», которая давно ищет форварда, способного решать эпизоды самостоятельно.
Конкуренция в атаке «Жироны»
Новый клуб украинца переживает непростые времена. Главными конкурентами Ваната за место в основе будут 25-летний Абель Руис и легендарный 39-летний Кристиан Стуани. Руис известен как техничный и трудолюбивый игрок, но его статистика по голам крайне скромная. Стуани же — икона клуба, автор 141 гола за «Жирону», но возраст не позволяет ему регулярно выходить на поле в старте.
Таким образом, Ванат имеет реальные шансы стать ключевым нападающим команды. Его основная задача — не просто забивать, но и помочь «Жироне» вернуть уверенность и командный дух, которых так не хватает после серии поражений в Ла Лиге.
Почему трансфер важен для обеих сторон
Для «Динамо» эта сделка — демонстрация правильной стратегии: клуб сумел продать игрока за внушительную сумму в условиях кризиса и нестабильности. Для Ваната переход — это не столько финансовый, сколько карьерный рост: зарплаты в «Жироне» остаются умеренными, зато уровень чемпионата Испании и конкуренция в Ла Лиге предоставят новый вызов.
С другой стороны, «Жирона» получила нападающего, который находится на пике формы и способен восполнить пробел в атаке. Этот трансфер укрепляет и «украинскую колонию» клуба: здесь уже играют Довбик, Цыганков и Крапивцов, что создаёт благоприятные условия для адаптации Ваната.
Перспективы игрока в Ла Лиге
Главная сложность для Ваната — отсутствие у «Жироны» ярко выраженного креативного полузащиты. После ухода нескольких лидеров именно Виктор Цыганков останется его основным партнером по атаке. Это означает, что Владиславу предстоит брать инициативу на себя и реализовывать моменты в условиях ограниченной поддержки.
Однако это и шанс заявить о себе в одной из сильнейших лиг мира. Если он сумеет сохранить результативность, его ждёт не только уважение болельщиков, но и потенциальный переход в более амбициозный клуб Ла Лиги или Европы.
Резонансное событие
Трансфер Владислава Ваната в «Жирону» стал событием, которое вызвало широкий резонанс в украинском и испанском футболе. Он стал символом того, что даже в сложные времена украинские клубы могут успешно вести трансферную политику, а их воспитанники способны заявить о себе на топ-уровне. Теперь судьба Ваната зависит от его адаптации и готовности брать ответственность.
Напомним, мы также писали о том, что на US Open произошел скандал с миллионером и ребенком.