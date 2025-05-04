ЧМ по хоккею U-18. Финал закончился со счетом 7:0

IIHF. Сборная Канады U-18 – чемпионы мира

Юниорская сборная Канады стала чемпионом мира U-18 в элитном дивизионе! Хоккеисты «Кленового Листа» выиграли все семь матчей на турнире в США, включая финальный поединок против Швеции (7:0).

«Сегодня наша энергия была недостаточно хороша, – сказал после игры MVP турнира швед Филип Экберг. – Это было просто не весело. Канадцы были лучшей командой». Именно 18-летний Экберг стал лучшим бомбардиром ЮЧМ-2025 с 18 (10+8) очками в семи играх.

Сборная Канады выиграла золото второй год подряд, а хозяева чемпионата мира хоккеисты США довольствовались бронзовыми наградами.

Напомним, что из элитного дивизиона вылетела юниорская сборная Швейцарии, которая проиграла Норвегии по буллитам матч за выживание. Именно Швейцария будет одним из соперников сборной Украины (U-18) на ЧМ-2026 в дивизионе 1A.

sport.ua