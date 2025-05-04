Екла (W50). Снигур проиграла в трехсетовом решающем матче

Дарья Снигур не смогла выиграть свой первый титул в сезоне



Украинская теннисистка, посеянная под первым номером, потерпела поражение от пятой сеяной француженки Армони Тан со счетом 6:3, 3:6, 1:6.

Снигур третий раз подряд проиграла Тан. Их предыдущие две встречи состоялись также на харде: в 2022 году на турнире WTA 1000 в Майами и в следующем сезоне на турнире ITF W50 в Кальви.

Дарья Снигур провела 18-й финал в карьере. В ее активе остается 10 одиночных трофеев. Напомним, что в феврале украинка проиграла в решающем матче на турнире ITF W75 в Альтенкирхене.



btu.org.ua