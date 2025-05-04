Зак Браун: За подозрения нужно платить

Мы писали о том, что недовольные тем, что в FIA не нашли никаких нарушений в системе охлаждения McLaren, в Red Bull устроили собственное расследование и снимают машины соперников на тепловизор в попытке найти решение, позволяющее охлаждать шины.

В Red Bull считают, что McLaren заливает воду в свои шины для их охлаждения. В ответ руководитель McLaren Racing Зак Браун сначала публично пошутил в Майами, выпив из бутылки с наклейкой «вода из шин», а потом заявил, что не видит ничего хорошего в таком соперничестве.

Зак Браун: «Команды всегда подозревали соперников в нарушении правил, но в последнее время одна из команд уделяет этому гораздо больше внимания, чем другие.

Есть правила – если вы чем-то недовольны, то должны подать официальный протест, раскрыть источник информации и внести определенную сумму денег. Думаю, этот процесс следует распространить на все виды подозрений, чтобы остановить легкомысленные обвинения, предназначенные только для того, чтобы привлечь внимание.

Если бы нужно было изложить свои подозрения на бумаге и заплатить некоторую сумму денег за их рассмотрение, это помогло бы избавиться от фальшивых обвинений, которые случаются в этом спорте и выглядят не очень спортивно.

Если кто-то действительно видит проблему, то подайте протест и выложите свои деньги. Если выяснится, что вы не правы, деньги не возвращаются. Думаю, это в значительной степени остановит фальшивые обвинения, которые исходят от некоторых команд в нашем спорте».

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