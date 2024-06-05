Фредерик Вассёр: Любая мелочь может иметь значение

После победы в Монако в Ferrari надеются закрепить успех в Монреале…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «В начале сезона мы отправились в Японию на волне энтузиазма после победы Карлоса в Австралии, а теперь испытываем те же чувства в Канаде после триумфа Шарля в Монако.

Все максимально мотивированы и готовы к этому Гран При. Трасса в Монреале сильно отличается от Монако. Здесь тоже есть несколько медленных поворотов, но в целом она гораздо быстрее, требует меньшей прижимной силы, и позволяет обгонять. Но это не значит, что наш подход к уик-энду как-то изменится.

В техническом плане мы движемся в верном направлении, принимаем оптимальные стратегические решения на пит-уолл – команда работает как единое целое. Нам удалось еще больше сократить отставание от лидеров, но разница между нами, McLaren и Red Bull очень мала, в такой ситуации любая мелочь может иметь значение».

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