Ролан Гаррос. Паолини победила четвёртую ракетку мира Рыбакину в четвертьфинальном матче

Жасмин Паолини впервые сыграет в полуфинале турнира Grand Slam

Париж, Франция • 26 мая — 8 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Жасмин Паолини (Италия, 12) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) 6:2, 4:6, 6:4

Итальянская теннисистка взяла реванш у Рыбакиной за поражение в апреле на турнире WTA 500 в Штутгарте и ссарвняла счёт в личных встречах с казахстанкой (2-2).

Паолини, занимающая 15-е место в мировом рейтинге, одержала третью в карьере победу над представительницей топ-5. Также итальянка впервые выиграла пять матчей на грунтовом покрытии.

Жасмин впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam и стала только четвёртой теннисисткой из своей страны, которая вышла в 1/2 финала Ролан Гаррос. Ранее это удавалось Франческе Скьявоне, Саре Эррани и Мартине Тревисан.

Следующая соперница Жасмин Паолини определится во встрече Эрика Андреева — Арина Соболенко.

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