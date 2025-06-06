В Aston Martin планируют участие Стролла в Гран При Канады

Гонщик Aston Martin Лэнс Стролл не вышел на старт гонки в Барселоне из-за травмы. В понедельник канадскому гонщику провели операцию на запястье, и сейчас Лэнс восстанавливается.

На следующей неделе пройдёт домашний для Стролла Гран При Канады, но команда и гонщик хранят молчание по поводу участия Лэнса в гонке. По информации The Race, окончательное решение ожидается за несколько дней до начала гоночного уик-энда, но первоначальный прогноз многообещающий.

В Aston Martin планируют, что Стролл выйдет на старт в Канаде, если не возникнет неожиданных осложнений после операции. Однако окончательное решение остаётся за медиками.

Если Лэнсу не будет дано разрешение сесть за руль, то вместо него в Монреале выступит один из резервных гонщиков Aston Martin. Эту роль делят Фелипе Другович и Стоффель Вандорн, и Другович уже подтвердил, что готов отказаться от участия в марафоне «24 часа Ле-Мана», который пройдёт в тот же уик-энд, что Гран При Канады, ради выступления за Aston Martin.

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