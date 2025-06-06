Как мы теряли Ломаченко. Анатомия деградации

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Вчера он объявил о завершении спортивной карьеры. В других обстоятельствах это было бы особое событие. Возможно, даже государственного веса. Так было в случае, когда из спорта шли братья Кличко или Андрей Шевченко. Василий Ломаченко по спортивным достижениям, таланту и мировой славе стоит на одной ступени с вышеупомянутыми легендами. Но вместо присущих для таких событий слов благодарности и грусти в адрес Василия раздается мат, проклятия и насмешки. Справедливые слова признания спортивных заслуг тоже встречаются, но редко – из-за границы или от адептов мантры «спорт вне политики», товарищей Ломаченко по уму.

Собственно, прощальным видео Василий лишь усилил волну хейта в свой адрес. Сидя в футболке с изображением канонически-православной иконы, боксер на русском языке благодарил Господа, психолога, менеджера, отца и тренера, промоутерскую компанию. Также благодарил Соединенные Штаты. За то, что дали возможность реализовать свой талант. Об Украине или, упаси Бог, о людях, защищающих ее границы, жертвуя собственной жизнью, спортсмен не вспомнил ни словом. Зачем же вспоминать то, к чему чувствуешь отвращение? Зачем благодарить тех, от кого скрыл страницу в Instagram?

Что ж, раз Раб Божий Василий верующий, то Бог ему и судья. Мы живем в такое время, когда спортивные достижения – нечто второстепенное. С 28 марта 2025 года Sport.ua ежедневно в девять утра чествует людей спорта, чью жизнь отобрали российские пули и ракеты, чью жизнь отобрали по благословению их духовного лидера Кирилла Гундяева москали. Этих людей мы чествуем не стихийно, а придерживаясь дат годовщины со дня смерти. Это страшно, но каждый день у нас есть о ком вспомнить. Перейдите по тегу «Склоним головы» и убедитесь. Да, среди этих спортсменов нет людей с достижениями Ломаченко. Но их жертва, их вклад в украинскую историю куда более весомы, чем чемпионские пояса Василия и золото Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Среди тех, кого мы уже упоминали, был боксер Олег Прудкий, который был чемпионом Украины и в 2013-м так же как Ломаченко выступал в составе «Украинских атаманов». Впрочем, Олег покинул бокс, стал правоохранителем и после начала полномасштабной войны отдал жизнь за Украину.

Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу

Сейчас, когда мы ежедневно прощаемся с друзьями, родными, знакомыми, когда живем под аккомпанемент взрывов, цена побед Василия нивелирована. Точнее, эти победы важны, но только когда их внешняя обертка не контрастирует с реалиями, в которых живут Украина и украинцы. Ярослава Магучих, Элина Свитолина, Ольга Харлан, Александр Усик, Александр Зинченко тоже завоевывают трофеи, но при этом не забывают отмечать в западной прессе, что творится в Украине. Не забывают волонтерить и поддерживать связанные с Украиной социальные проекты. При этом все мы знаем о скелетах в шкафу каждой из упомянутых звезд. Они тоже не были идеальными и сознательно или в силу молодого возраста ошибались. Они ошиблись, а враг этим непониманием сознательно пользовался.

Но главное, что в самые критические в украинской истории мгновения большинство наших спортсменов показали, на чьей стороне. Конечно, нельзя отрицать, что иногда этот патриотизм наигранный и неискренний. Но лучше так, чем искреннее и откровенное заигрывание с врагом и враждебными организациями вроде московской церкви. Лучше Алиев с его сомнительным боевым опытом, чем беспардонные московские нарративы в то время, когда твою страну системно уничтожают с лица земли.

На самом же деле Ломаченко не всегда таким был. Вспомните 2012 год, Олимпиаду в Лондоне. Еще во время проводов олимпийцев на Майдане независимости наша боксерская сборная оделась в казацкую одежду, а непосредственно на олимпийские ринги наши бойцы выходили с выстриженными чубами. Не все, но это был единный порыв. Это было их представление о патриотизме и попытках его проявить. Так они это себе представляли. По-другому их не научили. Хотя должны были.

Патриотическое воспитание граждан, а в этом случае граждан, представляющих страну на международной арене, – задача государства. Наша беда, что молодежь воспитывалась гражданами Советского Союза типа Бубки и под предводительством главного педагога Табачника, который презирал все украинское нескрываемо. А пока наша система воспитания «молчала» или сознательно играла на руку врагу, москали системно запустили хищные щупальца в тело нашего спорта, инфицировав его нарративами об «одном народе» и «спорте вне политики», которые могут казаться нейтральными только на первый взгляд и для людей с поверхностным мышлением.

Усику повезло больше. Он смог вырваться из лап московского влияния главным образом потому, что выступал за кличковский К2 и соответственно должен был придерживаться определенных этических стандартов. Поэтому со временем из риторики Саши исчезли высказывания о том, что «Крым это Крым», «Крым Божий», а он – «Александр, а не Олександр». Он вышел из-под влияния Ломаченко-старшего, очевидно и являвшегося главным связным звеном между игом московского православия (читай – ФСБ) и многими украинскими боксерами, на которых оказал влияние.

Василий Ломаченко представлял американскую промоутерскую компанию Top Rank Боба Арума, а интересы его представлял обрусевший латвиец Эгис Климас. Им всем на нас и нашу войну было плевать. Соответственно привитая по благословению отца русская оболочка становилась все крепче. И, наконец, сделала из Василия, который мог быть национальным героем, открытого врага.

В контексте Ломаченко, Усика и иже с ними почему-то вспоминается цитата из пятилетней давности интервью бывшего командира 5-го батальона ДУК «Правый сектор» Валерия Чоботаря на псевдо «Гатило», которого многие украинцы узнают по документальной ленте Леонида Кантера «Добровольці Божої чоти». К спорту Валерий тоже имеет прямое отношение, ведь является президентом Всеукраинской Федерации фри-файта и контактных единоборств. Цитата объемная, но стоит того, чтобы ею этот материал подытожить.

Валерий Чоботарь

Итак, слово Валерию Чеботарю:

– Возможно, кто-то помнит одно из первых интервью Василия Ломаченко после олимпийского триумфа, в котором он рассказал интересный фрагмент из своей биографии: нашей олимпийской команде для поддержки своих коллег раздали национальную символику, в том числе и флажки, а потом члены команды, когда отдыхали, чтобы не сидеть на холодном и не пачкаться, подстеливали себе те флажки под задницы. И потом Василий вместе с отцом ходили и собирали те флажки, чтобы они не валялись на полу. Когда я читал то интервью, то этот впечатляющий момент умилял меня до слез… И вот теперь я задаю себе вопрос: когда наступил тот момент, возникла так называемая «вилка», и развитие сознательного патриотического спортсмена пошло в другом направлении. Сейчас очень много аналитических материалов появилось, что это результат работы спецслужб соседнего государства. Я хотел бы посмотреть на это немного иначе: а где предел ответственности нашего государства в этих процессах? Что сделали наши политики, государственные деятели, духовные лидеры, чтобы этого не произошло? Почему спортсмен не чувствует себя успешным в нашем государстве и наши враги так легко могут его отобрать? Государство содержит Министерство спорта со всей вертикалью власти, спортивные школы и секции, оплачивает подготовительные сборы и выезды на соревнования спортсменам и тренерам. Плохо или хорошо оплачивает — это другой вопрос, но оплачивает. В результате у нас есть огромная спортивно-финансовая машина, а на выходе получаем агентов влияния соседнего государства. Во всем мире спортсменов мирового класса ценят как национальное достояние. Они представляют государство, повышают его престиж и национальное самосознание. Выигрывает футбольная команда — значит выигрывает все государство. Победил боксер – победила вся страна. Всем это понятно и не требует лишних аргументов… И вот что меня больше всего поражает в нынешней ситуации с украинскими боксерами — мы тупо прое…, давай заменим это слово чем-то нейтральнее, потеряли Ломаченко и Усика. Они всегда были украинцами, если почитать их интервью, отслеживать их взгляды — это были нормальные проукраинские ребята. Агрессор отвоевал их у нас, как раньше отобрал Крым и Донбасс. Зачем? Ответ очевиден, потому что такие спортсмены чрезвычайно ценны в идеологическом плане. Если мы поднимем статистику, то увидим, что телевизионная аудитория боев, например, Усика составляет около пяти миллионов зрителей. Кто просто пьет под его бои пиво, кто интересуется им как боксером, кто просто получает моральное удовольствие от его побед. Пока он был с чубом и танцевал гопак, то имел поддержку части патриотов, потом, когда стал с бородой и за ценности Московского патриархата, то потерял здесь, но получил благосклонность пророссийских болельщиков. Это все естественные процессы. Однако я как тренер и психолог хотел бы остановиться не на тех, кто пьет пиво под Усика, а на подростковой (13-17 лет) аудитории, которая в период сепарации с собственными родителями начинает искать себе лидеров и образцы в окружающем обществе. В настоящее время такая аудитория получает жизненное направление. И вот, когда проукраинский Усик с чубом был кумиром части этого возрастного слоя, то нашим врагам нужно было что-то делать, чтобы такого не было. И они этого добились. Теперь получим десятки тысяч молодых людей, которые пойдут в московское православие и в славянское братство, потому что «мы же братья», так говорит их кумир. Поэтому мы проиграли очередную войну, и, как ни прискорбно, проигрываем сейчас очень много. Почему так вышло? Легче всего обвинить ФСБ, но мы и без того знали, что они наши враги, однако дали им выполнить эту задачу. На мой взгляд, основа проблемы в том, что проукраинская позиция очень мало представлена в нашем политикуме. Большинство украинских политических сил откровенно враждебны к Украине. Но скажите, обратился ли кто-то из так называемых проукраинских политиков к Усику и Ломаченко, кто-то из национальных духовных лидеров встречался с ними и общался? Мне могут ответить – чего они должны общаться, дескать, спорт и церковь – совершенно разные направления? А все просто – чтобы Кирилл с Онуфрием первыми не пообщались. Это и есть государственная политика. Я не хочу защищать Усика и Ломаченко, они взрослые люди и сами делают свой выбор. Но когда россия оккупировала Крым, то крымчанин Усик занял проукраинскую позицию, продолжил выступления за сборную Украины. Теперь его отобрали, а мы еще помогаем агрессору. Если сейчас зайти на страницу Усика в соцсетях, то 90% негативных и унизительных комментариев — на украинском языке. Да он будет ненавидеть украинцев после этого! И кто ответственен за это? Враги? Да, но они только создают условия, а дальше мы все сделаем сами. Нынешний хайп вокруг боксеров – только на руку россии, которая имеет лишние аргументы по поводу «дикости» украинского государства, дескать, посмотрите, там даже свою гордость, олимпийских чемпионов, не умеют ценить. Эта проблема значительно глубже, чем может показаться с первого взгляда. К сожалению, 80% украинских тренеров все еще имеют совковое сознание. Им хорошо жилось при СССР, они стремятся к его возвращению и ненавидят Украину, считая ее недоразумением. Такое же «сознание» они прививают и своим спортсменам. Более того, если зайти сейчас в любую спортивную федерацию, то девять из десяти ее сотрудников общаются по-русски. Украиноязычный спортсмен сейчас нонсенс, и его пытаются либо «перевоспитать», либо избавиться. Я почувствовал такое отношение на себе, когда сам еще выступал. Я знаю случаи, когда даже наши местные спортсмены, коренные тернопольчане, переходили на русский язык. В спортивной среде, в отличие от украинского, он «блатной» и более престижен. И с этого все начинается… Другая проблема — много ли знаете проукраинских политиков и деятелей, поддерживающих спорт, спортивные клубы или детские секции? Да им тысячу долларов на проведение соревнований жалко выделить. А вот деятели из той же Партии регионов к спортсменам всегда подходили с «квартирами-машинами» и, конечно, быстро получали их в свои ряды, ведь обеспечивали их будущее. Спортсмены фактически жертвуют свою жизнь спорта, а когда завершается их карьера, они совершенно не приспособлены к дальнейшей жизни и не представляют своего будущего. Почему я говорил, что столь важно влияние духовных лидеров? Когда спортивная карьера переходит пик, появляется изношенность, любой атлет начинает задумываться, что делать дальше. Он еще не завершает карьеру, но начинает искать духовную поддержку. В этот период он очень уязвим и часто попадает в сети всевозможных сект, или, как в случае с Усиком и Ломаченко, к московским попам. И вот за 2-3 года они уже «обработаны» адепты «русского мира» со стеклянными глазами. Можно ли их вернуть? Я думаю, что вряд ли, но нужно стремиться. Уверен, что волна ненависти, которая сейчас поднялась по отношению к Усику и Ломаченко, не в пользу Украины. Я приравниваю ребят к пленным в состоянии врага, но в другой, идеологической войне. Нужно не обострять ситуацию, а садиться и искать точки соприкосновения с боксерами, ведь они и дальше представляют Украину и являются спортивными звездами. «Никто не будет скучать». Реакция фанов на конец карьеры Ломаченко

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