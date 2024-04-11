Тайсон ФЬЮРИ: «Какой совет может Кличко дать Усику? Как проиграть Королю!»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри не опасается того, что Владимир Кличко дает советы и помогает Александру Усику готовиться к поединку за все титулы супертяжелого веса.

Фьюри в свое время победил Кличко.

«Какой совет Кличко может дать Усику? Это должен быть классный совет. Как проиграть Цыганскому Королю! Как Влад, мой добрый друг, может кому-то давать советы? Он свои советы мог использовать в бою со мной, но у него не было ни малейшего представления, как меня победить».

«А ведь он был хорошим чемпионом, как и Усик сейчас. Но если я не смогу победить Усика, то на что я вообще гожусь? Если не выиграю, то я недостаточно хорош, конец истории», – сказал Фьюри.

Поединок Усика и Фьюри состоится 18 мая.

У Фьюри хотят, чтобы Усик отказался от реванша. Надеются на фактор денег

sport.ua