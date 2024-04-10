Хави: я считаю фаворитом ПСЖ. Комментарий тренера Барселоны

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После первого четвертьфинального матча "ПСЖ" — "Барселона" 2:3 — Хави дал комментарий:

"Мы только что сократили разрыв, потому что в обороне мы были надежными. Я очень горжусь тем, что это была большая победа против одной из лучших команд мира. Мы на полпути" — цитирует Fabrizio Romano.