Хави: я считаю фаворитом ПСЖ. Комментарий тренера Барселоны

Комментарий тренера Барселоны после матча
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После первого четвертьфинального матча "ПСЖ" — "Барселона" 2:3 — Хави дал комментарий:
"Я считаю, что ПСЖ остается фаворитом".
"Мы только что сократили разрыв, потому что в обороне мы были надежными. Я очень горжусь тем, что это была большая победа против одной из лучших команд мира. Мы на полпути" — цитирует Fabrizio Romano.
Напомним, что ответный матч пройдет на "Camp Nou" 16 апреля 2024 года. Победитель этой пары сыграет с победителем пары "Атлетико Мадрид" — "Боруссия Дортмунд"