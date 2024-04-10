Монте-Карло. Монфис уступил Медведеву во втором круге, «лаки лузер» Сонего победил Оже-Альяссима

Итоги четвертого игрового дня на турнире ATP Masters 1000 в Монако

Монте-Карло, Монако • 7-14 апреля • грунт • €6,410,670

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Лоренцо Сонего (Италия, LL) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) 6:4, 7:5

Уго Умбер (Франция, 14) — Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:1, 6:4

Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Роберто Баутиста Агут (Испания, Q) 7:5, 7:6(4)

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Алехандро Табило (Чили) 6:2, 6:4

Карен Хачанов (-, 15) — Франсиско Серундоло (Аргентина) 4:6, 6:4, 6:3

Даниил Медведев (-, 4) — Гаэль Монфис (Франция, WC) 6:2, 6:4

Хольгер Руне (Дания, 7) — Сумит Нагал (Индия, Q) 6:3, 2:1 прервано из-за дождя

Григор Димитров (Болгария, 9) — Миомир Кецманович (Сербия) 6:4, 2:1 прервано из-за дождя

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Лоренцо Сонего, заменивший в основной сетке Карлоса Алькараса, впервые с 2019 года прошел в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло. Итальянец сравнял счет в противостоянии с Феликсом Оже-Альяссимом (2-2), одержав вторую победу подряд. Следующим соперником Сонего станет француз Уго Умбер (счет личных встреч: 2-2).

Хуберт Хуркач одержал третью победу подряд в противостоянии с Роберто Баутистой Агутом (общий счет стал 3-3) и выиграл шестой матч подряд на грунте. В 1/8 финала поляк сыграет против 10-й ракетки мира Каспера Рууда. В 2022 году теннисисты обменялись победы в личных встречах.

Гаэль Монфис четвертый раз сыграл против Даниила Медведева и потерпел второе поражение. Французский теннисист лидировал 4:1 во втором сете, но не сумел удержать свое преимущество.

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