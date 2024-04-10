Барселона на выезде одолела ПСЖ в зрелищном матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Барселона на выезде победила ПСЖ в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов-2023/2024.

Поединок завершился со счетом 2 :3.

Первый тайм матча прошёл спокойно. Единственный гол забила Барселона, организованно защищавшаяся и создавшая угрозу у ворот соперника за счет контратак. Каталонцы воспользовались одной из таких атак и открыли счет в игре. На 37-й минуте матча отличился Рафинья. scrolling=»no» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Второй тайм подарил гораздо ярче и богаче голы футбол. Сначала ПСЖ двумя быстрыми забитыми мячами перевернул поединок. На 48 минуте забил Дембеле, а уже через 3 минуты его партнер Виттинья вывел французскую команду вперед.

Однако последнее слово в матче сказали каталонцы. На 62 минуте Рафинья сравнял счет. А на 77 минуте Кристенсен с углового отметился решающим голом.

Лига чемпионов 1/4 финала, первый матч 10 апреля

ПСЖ — Барселона 2:3 (0:1)

Голы:0:1 — Рафинья 37, 1: 1 – Дембеле 48, 2:1 – Витинья 51, 2:2 – Рафинья 62, 2:3 – Кристенсен 77. ), Асенсио (Барколя 46), Ли Канин (Заир Эмери 61), Мбаппе, Дембеле, Беральдо.

Барселона: Тер Штеген, Араухо, Кунде, Паредес, Канселу, де Йонг(Кристенсен 75), Роберто (Роберто 61), Гюндоган (Лопес 85), Рафинья (Торрес 76), Ямаль (Феликс 61), Левандовский.

Предупреждение: Витинья 65, Беральдо 89 — Роберто 34, Паредес 82, Кристенсен 88, Лопес 89.

Обзор матча

Матч-ответ состоится через неделю, 16 апреля , на Олимпийском стадионе в Барселоне.

В параллельном матче мадридский Атлетико дома одержал победу над дортмундской Боруссией.

Напомним, что на стадии 1/8 финала каталонцы прошли италии. ПСЖ довольно уверенно переиграл испанский Реал Сосьедад. Накануне состоялись другие матчи четвертьфиналов Лиги Чемпионов, в которых Реал и Ман Сити расписали ничью в матче-триллере, а также Арсенал.

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