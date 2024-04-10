Andretti открыла базу в Сильверстоуне

Компания Andretti Global объявила об открытии базы в Сильверстоуне, где в будущем могут строиться и обслуживаться машины, созданные в рамках проекта участия в Формуле 1.

В FIA одобрили заявку Andretti на выступление в Формуле 1, но команды выступили против, так что пока она в подвешенном состоянии, но сделан ещё один шаг к её реализации.

«Мы приступили к следующему этапу подготовки к выступлению в Формуле 1, открыв новый объект в Сильверстоуне.

Вместе с существующим персоналом Andretti Cadillac UK, насчитывающим около 80 человек, мы имели честь открыть этот новый британский дом для нашей большой семьи», — сказано в заявлении компании.

Строительство и наполнение новой базы оборудованием продолжается и может занять не один год.

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