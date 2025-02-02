На соревнованиях в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась жеребьевка турнира WTA 500



После публикации официальной сетки соревнований, которая была размещена на большом экране, в сети обратили внимание, что третья сеяная турнира Дарья Касаткина отмечена, как представитель Испании.

Напомним, что первая ракетка росии Дарья Касаткина (№11 WTA) последние годы проживает в Барселоне. Некоторое время ходили слухи о том, что она планирует сменить свое гражданство, но официальной информации по этому поводу не было и сама она комментариев на такие вопросы не давала. Эти разговоры активизировались после того, как Касаткина в интервью британским СМИ в 2023 году заявила, что ей “как гомосексуалке, которая осуждает войну, опасно возвращаться домой, учитывая существующий режим”.

Отметим, что на официальных сайтах WTA и ITF Дарья Касаткина по-прежнему значится под нейтральным белым флагом, как и все представители стран-агрессоров росии и беларуси.



btu.org.ua