Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Артета против Гвардиолы

Getty Images / Global Images Ukraine

Противостояние Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы стало своеобразной классикой последних сезонов Английской Премьер-лиги. Даже если команды не находятся в своих оптимальных кондициях и уже не единолично ведут борьбу за чемпионство, интриги меньше не становится.

Очередная серия красивого противостояния состоится уже сегодня в Лондоне, поэтому с нетерпением ждем старта.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.96 3.55 4.05 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

2 февраля. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча “Арсенал” — “Манчестер Сити” Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

www.ua-football.com