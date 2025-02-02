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Футбол

Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Артета против Гвардиолы

Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Противостояние Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы стало своеобразной классикой последних сезонов Английской Премьер-лиги. Даже если команды не находятся в своих оптимальных кондициях и уже не единолично ведут борьбу за чемпионство, интриги меньше не становится.

    Очередная серия красивого противостояния состоится уже сегодня в Лондоне, поэтому с нетерпением ждем старта.

    Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.

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    • Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Английская Премьер-лига. 24-й тур.

    2 февраля. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"

    Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча “Арсенал” — “Манчестер Сити” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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