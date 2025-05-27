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Футбол

Бетис – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Бетис – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

    • В финале Лиги Конференций встретятся "Бетис" и "Челси".

    Для испанского клуба это первый еврокубковый финал в истории. "Челси" же сыграет в своём восьмом финале в Европе и может стать первым клубом, выигравшим три трофея УЕФА.

    Обе команды решили свои турнирные задачи в чемпионатах. "Челси" – в Лиге Чемпионов, а "Бетис" сыграет в Лиге Европы. Осталась последняя – выиграть финал Лиги Конференций.

    Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду 28 мая. Прокомментируют этот матч на MEGOGO Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 1 на платформе MEGOGO.

    Трансляция матча

    Бетис – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

    Бетис – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

    Бетис – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

    В эфире

    Бетис – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

    Смотреть матч Бетис – Челси Смотреть трансляцию

    Бетис – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

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    Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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