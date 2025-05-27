Гонщик Aston Martin Фернандо Алонсо стал послом трассы в Барселоне, которая с 1991 года принимает Гран При Испании.

Действующий контракт с Формулой 1 истекает в 2026-м, и владельцы автодрома предпринимают усилий по сохранению Барселоны в календаре чемпионата мира. Они рассчитывают, что приглашение гонщика с мировым именем поможет в будущих переговорах о новом соглашении.

Фернандо Алонсо: «Для меня большая честь и привилегия стать послом трассы Каталунья в Барселоне, которая особенная для меня и всех испанских болельщиков, ведь она подарила нам всем столько радости.

Прошедшая модернизация была необходима, чтобы иметь надёжное будущее и адаптироваться к текущим требованиям и стандартам Формулы 1, которые уже представлены на трассах в других странах. Модернизация вывела трассу на новый уровень с многообещающим будущем. Я считаю, что Каталунья должна остаться в календаре не только из-за своей инфраструктуры, но и из-за традиций.

В календаре есть трассы нескольких типов, включая городские в крупных городах и на Ближнем Востоке, которые обладают невероятными возможностями. Но есть и исторические трассы с давними традициями в Формуле 1, на которых была написана история спорта. Все варианты необходимо взвесить, но я считаю, что исторические трассы должны оставаться в чемпионате».

Другой испанский гонщик Формулы 1, Карлос Сайнс, является послом трассы в Мадриде, которая должна принять дебютную гонку в 2026 году.

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