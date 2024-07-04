Макс Ферстаппен: Мне важно сохранить дружбу с Ландо

В четверг в Сильверстоуне пресса в основном спрашивала Макса Ферстаппена про столкновение с Ландо Норрисом в Шпильберге и о последствиях, к которым оно может привести. Макс в своей манере ответил, что ему «плевать на критику», но для него важно сохранить дружеские отношения с гонщиком McLaren.

Макс Ферстаппен: «Мне плевать на всё, что говорят. Я отправился домой и жил свою жизнь. Для меня имеет значение только одно – сохранить отношения с Ландо, поскольку мы с ним хорошие друзья.

Как я говорил после гонки, нам нужно было остыть, поскольку эмоции зашкаливали. В понедельник мы с Ландо поговорили и, полагаю, пришли к выводу, что нам обоим понравилось наше сражение.

Мы оба посмотрели инцидент и поняли, что глупая мелочь привела к огромным последствиям для нас обоих. Конечно, для Ландо они оказались более серьёзными.

Нам с ним нравится напряжённая борьба в гонках. Мы этим занимаемся уже много лет, не только в Формуле 1, но и в онлайн, и отлично веселимся вместе. Мы должны продолжать, потому что нам нравится то, что мы делаем. Я считаю, что это здорово и для Формулы 1».

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