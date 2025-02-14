Формула E: Макс Гюнтер выиграл первую гонку в Джидде

В этот уик-энд городская трасса в Джидде, знакомая нам по Формуле 1, впервые принимает гонку Формулы E, причём этап в Саудовской Аравии носит сдвоенный характер. Первая гонка прошла вечером в пятницу при свете прожекторов, но, разумеется, на укороченной версии кольца с длиной круга в 3001 м.

Главное и очень важное новшество этапа в Джидде заключается в том, что впервые в истории Формулы E по ходу гонки происходила экспресс-подзарядка батарей, и каждый гонщик должен по ходу дистанции обязательно провести такой пит-стоп, получивший название Pit Boost. Безусловно, это привнесло совершенно новое измерение в тактику борьбы на трассе.

Начался уик-энд с того, что Макс Гюнтер, в этом году выступающий за DS Penske, выиграл квалификацию, опередив в финальной дуэли Паскаля Верляйна, действующего чемпиона мира. Из второго ряда стартовали Оливер Роулэнд, представитель Nissan, и Тейлор Барнард – молодой гонщик McLaren продолжает удивлять, ведь ему удалось опередить многих куда более опытных мастеров.

Когда погасли огни светофора, Гюнтер сохранил лидерство, уверенно тронувшись с места, но на вторую позицию сразу пробился Роулэнд, а вот Верляйну не повезло – в его Porsche в суматохе первых поворотов врезался Jaguar Митча Эванса. Новозеландец стартовал с пятой позиции и пытался сразу пробиться вперёд, но не вышло.

Паскалю после этого пришлось вернуться в боксы на замену проколотого заднего правого колеса. Но повреждена была и машина Эванса, которому тоже пришлось кругом позже свернуть на пит-лейн на замену носового обтекателя после жёсткого контакта ещё и с Mahindra Ника де Вриза. Следовательно, два традиционных фаворита уже выбыли из борьбы за высокие результаты, и вероятность того, что Паскаль или Митч смогут добраться до призовой десятки, снизилась до минимума.

Впрочем, они были не единственными пострадавшими: развернуло McLaren Сэма Бёрда, напарника Барнарда, и получила повреждение машина Нико Мюллера – немецкий гонщик Andretti врезался сзади в Porsche Антониу Феликса да Кошты.

На 7-м круге на трассу выехал электромобиль безопасности – из-за того, что на асфальте валялись обломки от машин да Кошты и Мюллера. Но появление сейфти-кара позволило пелотону собраться, что могло вызывать недовольство разве что у лидеров.

Первые две позиции занимали Гюнтер и Роулэнд, за ними вплотную держались Барнард и опытный де Вриз. Пятым ехал Джейк Хьюз на Maserati, а замыкал шестёрку Жан-Эрик Вернь, напарник лидера. Но когда на трассе был сейфти-кар, команда попросила Макса пропустить вперёд Роулэнда, чтобы сэкономить какую-то энергию – как показало, дальнейшее развитие событий, это было совершенно правильное решение.

На 10-м круге де Вриз пошёл в атаку и без проблем опередил оранжево-чёрный McLaren Барнарда, поднявшись на третью позицию, но молодой британец также пропустил и Хьюза.

На 14-м круге начались первые пит-стопы, а на экранах ТВ появилась новая инфографика, позволявшая отследить процесс подзарядки. С одной стороны, для Формулы E подобная практика – дело непривычное, с другой, она даже вызывала воспоминаний о том периоде в истории Формулы 1, когда практика дозаправок по ходу Гран При была делом обычным.

Как всё это будет сказываться на характере борьбы на трассе, было не вполне ясно, но пока сказать можно одно: Оливер Роулэнд лидировал до волны пит-стопов, и он же возглавил пелотон после того, когда все провели обязательную подзарядку бортовых аккумуляторов.

После пит-стопа Роулэнд как-то довольно быстро создал отрыв от преследователей – после 22-х кругов на второй позиции ехал Ник де Вриз, но с заметным отставанием от лидера. Однако его уже прессинговал Гюнтер, за ним держался Барнард, хотя тоже на некотором отдалении.

Когда до финиша оставалось всего пять кругов, Роулэнд уже опережал всех более чем на три секунды, и создавалось впечатление, что его второй победе подряд ничто не угрожает. Но на последних кругах Оливер вдруг явно сбавил темп, тогда как Гюнтер, к тому моменту уже опередивший де Вриза, наоборот, резко прибавил.

Буквально за пару кругов Макс сократил отставание более чем вдвое, при этом заряд его батарей был несколько больше, чем у Оливера, которому, похоже, приходилось экономить энергию.

За два круга до финиша Макс ехал уже в секунде позади лидера и продолжал стремительно его догонять. На 30-м, предпоследнем круге, Гюнтер уже начал реально атаковать Роулэнда, но тот, используя весь свой опыт, старался удержаться впереди, для чего правильно располагал машину на трассе, не давая сопернику возможности провести обгон.

Тем временем их уже догнал Барнард и тоже был готов перейти к решительным действиям, но не успел. На последнем круге, буквально в последних поворотах Макс Гюнтер смог найти брешь в обороне соперника, вышел вперёд и первым пересёк линию финиша.

Это первая победа немецкого гонщика после прошлогоднего успеха в Токио, когда он ещё выступал за Maserati, а вообще это шестой подобный успех Гюнтера в Формуле E. Разумеется, он был на седьмом небе от счастья, тем более что гонку он провёл действительно здорово, заработав сегодня максимум возможных очков, включая 3 бонусных балла за поул и ещё один за лучший круг. Это позволило ему подняться на 3-ю строчку личного зачёта, при том что лидирует в чемпионате по-прежнему Оливер Роулэнд.

Комментируя ход гонки после финиша, британец признал, что под конец заряд батарей на его Nissan действительно был критически мал, и если бы Оливер не сбавил темп на последних кругах, то просто не смог бы дотянуть до конца дистанции.

Отдельной похвалы заслуживает Тейлор Барнард, 20-летний гонщик McLaren, который проводит в Формуле E свой первый полный сезон, но это его уже его второй подиум в трёх гонках – на первом этапе в Сан-Паулу он тоже финишировал третьим. Теперь он занимает 4-е место в личном зачёте, а на третью строчку поднялся Макс Гюнтер, сегодняшний победитель, всего пару очков уступающий Антониу Феликсу да Коште.

В субботу на трассе в Джидде пройдёт вторая гонка саудовского уик-энда, и, конечно, надо ожидать, что завтра постараются отыграться те, кому сегодня не повезло – прежде всего это Паскаль Верляйн, финишировавший 12-м, и Митч Эванс, оказавшийся на далёком 20-м месте.

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