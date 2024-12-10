Себастьян Монтойя продолжит карьеру в Формуле 2

Себастьян Монтойя, сын бывшего гонщика Формулы 1 Хуана-Пабло Монтойи, продолжит карьеру в Формуле 2. В 2025 год участник молодёжной программы Red Bull станет напарником Габриэле Мини в команде Prema.

В 2024-м Монтойя провёл свой второй сезон в Формуле 3, занял семнадцатое место в личном зачёте и один раз поднялся на подиум, финишировав вторым в воскресной гонке в Спа.

Себастьян Монтойя: «Я очень рад присоединиться к команде Prema в Формуле 2 в сезоне 2025 года. Это первая команда, с которой я работал, и здорово видеть, как она изменилась.

Prema – одна из лучших команд в молодёжных сериях в мире, и я рад вновь объединить усилия, и с нетерпением жду начала работы».

Источник