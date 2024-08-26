Пиастри: В Занфдорте я не смог выступить на уровне Ландо

Оскар Пиастри финишировал четвёртым в Зандфорте, уступив напарнику Ландо Норрису более двадцати семи секунд. Австралийский гонщик McLaren признал, что выступил ниже своих возможностей, и невысокий результат в гонке стал следствием неудачно проведённой квалификации.

Оскар Пиастри: «На результат гонки повлияло выступление в квалификации – я оказался недостаточно конкурентоспособен в тот момент, когда это имело значение. Старт тоже не помог и в каком-то смысле загнал нас в угол.

На пустой трассе я демонстрировал неплохой темп, и очевидно, что в гонке машина была быстра. Однако 60 из 72 кругов я проехал в секунде позади другой машины, что сделало гонку довольно болезненной.

В конечном итоге, в этот уик-энд я не смог выступить на уровне Ландо, так что есть области, над которыми совершенно точно предстоит поработать. Тот факт, что в гонке я застрял в трафике, только усложнил мою задачу. Но хорошая новость в том, что у нас быстрая машина, и теперь я должен гарантировать, что участвую в борьбе.

Когда напарник выигрывает у тебя более двадцати секунд, становится очевидно, что нужно прибавлять. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы вернуться в игру на следующем этапе».

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