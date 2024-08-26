Известный тренер назвал причину поражения Фьюри от Усика

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Известный британский тренер Доминик Ингл высказался относительно поражения своего соотечественника Тайсона Фьюри в поединке против украинца Александра Усика:

«Как по мне, Тайсон был недостаточно подготовлен. Было 2 или 3 раунда в середине боя, когда он создавал Усику проблемы, но для украинца просто надо было выдержать это до конца боя. Это означает, что Тайсон был недостаточно готов.

Тайсон Фьюри не должен был получить поражение от Усика, если бы был в лучшей форме, а я не верю, что он был в лучшей форме. Так что, по моему мнению, он был недостаточно готов. Фьюри работал над тем, что делал Усик, вместо того, чтобы самому контролировать бой и заставить Усика драться так, как он хотел. У Тайсона достаточно способностей, чтобы держать все под контролем. Он не сделал этого, потому что у него не было сил, не было резерва, когда ему нужно было добавить, чтобы победить Усика. Он не смог этого сделать».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua